Türkiye Gazetesi

Hamdi Alkan, mayıs ayında Billur Kalkavan’ı evinde ziyaret etmiş, paylaştığı fotoğraf sonrası ünlü oyuncunun kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Ağrı ve sızısı olmadığını söyleyen oyuncu, yakında eve döneceğinin müjdesini verdi:

“TETKİKLER YAPILDI, SONUÇLAR MÜKEMMEL”

Billur Kalkavan paylaşımında “Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok” dedi.

“TEK SIKINTIM İŞTAH”

İştah konusunda hala problemler yaşadığını belirten Kalkavan, sözlerinin devamında “Tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum :) Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar” ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan 3. kemoterapisi sonrası hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım ile 3. kemoterapi sonrası eve dönüyorum. 21 Haziran’da tekrar görüşmek üzere, vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" dedi.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hastaneden fotoğraf paylaştı: 3. kemoterapimi almaya geldim Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Akciğer kanseri olduğu tespit edilen ve tedavi gören oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı, sağlık durumu hakkında ise bilgi verdi.

Billur Kalkavan’dan yeni paylaşım: ‘Bir ricam var’ diyerek açıkladı Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Akciğer kanseri olduğu tespit edilen oyuncu sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi vererek takipçilerine bir konuda ricada bulundu.

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan ilk açıklama: Herkese bir ricası var Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı dün Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun akciğer kanseri olduğu öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalakavan sevenlerine bir ricada bulundu.