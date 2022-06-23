Türkiye Gazetesi

Bir döneme damgasını vuran ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen internette replikleriyle ve sahneleriyle hala gündemde olan Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Atilla Olgaç çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

“KESENİN AĞZINI AÇTILAR”

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile ilgili bir dönem ‘tarikat üyesi’ olduğuna dair haberler çıkmıştı. Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası diziden ayrılmak istediklerini belirten Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif edilince kadrodan ayrılmaktan vacgeçtiklerini söyledi. Ünlü isim açıklamasında “Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı” dedi.

“ZAFER ERGİN 3 MİSLİ ÜCRET İSTEDİ, KANAL DEVREYE GİRDİ”

Bu çarpıcı açıklamasının ardından sözlerine devam eden Olgaç, dizide Mehmet Karahanlı karakterine hayat veren Zafer Ergin'in devam etmek için 3 misli ücret istediğini belirtti. Ünlü oyuncu açıklamasında “Zafer Ergin dedi ki, ‘3 mislini isterim.’ Onun üzerine 'Olmaz' dedi adam. Kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü” ifadelerini kullandı.

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