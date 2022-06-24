Türkiye Gazetesi

Daha önce Show TV ve ATV ana haberde spikerlik yapan ve bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, sağlık durumuyla ilgili zor günler geçiriyor. Yaşadığı deneyimi aktaran Karar, kendisini amputeye götüren süreç hakkında merak edilenleri anlattı.

"PARMAĞIM 48 SAAT İÇERİSİNDE SİMSİYAH OLDU"

Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlatan Karar, şöyle konuştu:

“Hiçbir belirti olmadı. Uyuklama hali, baş dönmesi, herhangi bir belirti olmadığı için de hayatıma normal olarak devam ettim. Bu süreçte de şeker içten içe işledi, çok sinsi bir hastalık olduğunu gayet açık ve net gördüm ve sonunda da sağ bacağımda üç damar tıkanmış. Sadece 48 saat içerisinde baş parmağımın yanındaki parmağım simsiyah oldu. Bunu saat saat yaşadım. Hastaneye geldiğimde üç damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Hekimler öncelikle bu damarları açtı. Hastalık çok kısa bir sürede bütün bacağı sarabiliyormuş ve kişi tüm bacağını kaybedebiliyormuş. Damarlarım açıldıktan sonra ameliyata girdim ve bu kadar önemli bir kangreni sadece tek bir parmağımın alınması ile atlattım.”

"AYAĞINIZI HER GÜN KONTROL EDİN"

Korcan Karar’ın parmağını ampute eden Doç. Dr. Levent Küçük, diyabetin çok sinsi bir hastalık olduğunu hatırlatarak, diyabet hastalarının risk altında olduğunu aklında tutup ayak bakımını aksatmaması gerektiğini, ufak yaraların bazen çok hızlı ilerleyebildiğini kaydetti. Doç. Dr. Küçük, “Şeker hastalığınız varsa ayağınızı her gün kontrol edin, tırnağınızı ayağınızda yara yapmayacak şekilde kesin. Ayağınızda nasır olmasına, ayağınıza bir şey batmasına izin vermeyin. Elbette damarlarınızın açık olduğundan emin olun. Bunun için de tahlil yaptırmak çok önemli” dedi.

Uğur Dündar kötü haberi paylaştı: Kangren olan haber spikeri Korcan Karar’ın ayak parmakları kesildi Bir dönemin ünlü haber spikeri olan Korcan Karar ile ilgili üzen haberi Uğur Dündar paylaştı. Dündar, ana akım medyada haber sunan Karar’ın kangren olması sebebiyle ayak parmaklarının kesildiğini açıkladı.