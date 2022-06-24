Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve söz yazarı Latif Doğan’ın Instagram hesabından annesiyle ilgili duyurduğu kötü haber sanatçının sevenlerini üzdü.

55 yaşındaki şarkıcı Latif Doğan, geçtiğimiz ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşarak annesinin ameliyat olduğunu söylemiş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.

Latif Doğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla annesi Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. Başarılı şarkıcı, annesi için sevenlerinden tekrar ricada bulundu.

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Annesinin fotoğrafına sosyal medyadan yer veren Doğan, “Canım anamız yoğun bakımda siz sevenlerimizden, dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan’a dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Birçok kişi paylaşımın altına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Latif Doğan'ın kardeşine ait düğün salonu alevlere teslim oldu Adıyaman'ın Besni ilçesinde Latif Doğan’ın kardeşi olduğu öğrenilen Serdar Doğan’a ait düğün salonunda yangın çıktı.