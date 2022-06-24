Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın sona ermesine sayılı günler kaldı. Finale az bir süre kala izleyiciler tarafından Survivor finali ne zaman yapılacak, Survivor final tarihi, Survivor ne zaman final yapacak, Survivor finali hangi gün yapılacak gibi konular sıklıkla arananlar listesine girdi.

SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyük finale geri sayım başladı. Yarışmanın birincisinin belli olmasına sayılı günler kala final tarihi de netleşti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor’ın final tarihini açıkladı.

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kıran kırana mücadelenin devam ettiği Survivor All Star 2022’de son 6’ya Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaldı. Son 6 yarışmacıdan 2 isim daha Dominik’te yapılan oyunlarda yarışmaya veda edecek. 4 yarışmacı ise Survivor 2022 büyük finali için İstanbul’a gelecek.

Dominik'te 15 Ocak’ta başlayan Survivor All Star 2022’nin final tarihini ise Acun Ilıcalı dün Instagram’dan yaptığı canlı yayında açıkladı. Ilıcalı büyük final tarihini 30 Haziran Perşembe olarak duyurdu. İstanbul'da 4 yarışmacıdan büyük finalde 2 isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak ve şampiyon belli olacak. Survivor All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR'IN ARDINDAN MASTERCHEF BAŞLIYOR

Öte yandan MasterChef Türkiye’nin yeni sezon tarihi belli oldu. Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı 1 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlara gelecek. Jüri koltuğunda bu sezon yine Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturacak. MasterChef Türkiye aynı kadro ile ekran macerasına başlayacak.

Acun Ilıcalı kızının mezuniyetinden paylaştı: Canım kızım ne çabuk büyüdün Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Kızını mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, tören sonrası sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı. Ünlü isim paylaşımının altına duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı kızlarıyla poz verdi, fotoğraftaki detayı gözlerden kaçmadı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Babalar Günü’nde kızlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. 4 kız babası Ilıcalı fotoğrafın altına “Yeryüzündeki cennet” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımında kızı Yasemin’in kırık telefonu dikkat çekince fotoğrafın altına birçok esprili yorum geldi.