Türkiye Gazetesi

Oyuncu Erkan Petekkaya; Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Petekkaya'nın dizi çekimleri sırasında sette sağlık problemi yaşadığı ortaya atıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Magazin Burada’nın haberine göre çekimler sırasında aniden rahatsızlanan Petekkaya'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Ünlü oyuncu iddiaları çektiği video ile yalanladı. Petekkaya "Gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Kalp krizi falan geçirmedim, yalan haber" dedi.

Erkan Petekkaya Fransa’da kapkaça uğradı, hırsızı yakalayıp polise teslim etti Başrolünde rol aldığı “Her Şeye Rağmen” adlı film ile 75. Cannes Film Festivali için Fransa’ya giden Erkan Petekkaya kapkaça uğradı. Telefonunu çaldıran Petekkaya, hırsızı yakalayıp polise teslim etti. Ünlü oyuncu olayı saniye saniye anlattı.

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz: Erkan Petekkaya geri dönüyor Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Delikanlı Sadi" tiplemesiyle gönüllerde taht kuran Erkan Petekkaya, söz konusu yapımda yeniden rol alacak.