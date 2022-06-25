Türkiye Gazetesi

Türk televizyonlarına damga vuran dizilerin senaristi Gamze Özer, hayatını kaybetti. Sihirli Annem, Hayatımın Rolü, Maskeli Balo, Nefes, Hanımın Çiftliği, Beni Unutma gibi dizilerde senaristliği başarıyla üstlenen Özer hayata gözlerini yumdu. Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü sevenlerini yasa boğarken “Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Gamze Özer hangi dizilerin senaristiydi? Gamze Özer neden hayatını kaybetti?” gibi konular sıklıkla aranılanlar listesine girdi. Gamze Özer’in ölüm sebebi ise bilinmiyor.

Gamze Özer'in vefat haberini ünlü isim Armağan Çağlayan duyurdu. Çağlayan sosyal medya hesabından ““İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze…. Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı” ifadelerine yer verdi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Öte yandan Armağan Çağlayan tekrar paylaşım yaparak “Gece uyanmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor” açıklamasını da ekledi, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

47 yaşında hayatını kaybeden Gamze Özer’in biyografisi de merak edilenler arasında. Gamze Özer, 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etti. 1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında vefat eden Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.

GAMZE ÖZER'İN SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER

Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)

Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)

Nefes (TV Dizisi 2009)

Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)

Beni Unutma (TV Dizisi 2008)

Nefes (Sinema Filmi 2007)

Annem (TV Dizisi 2007-2008)

Adak (TV Dizisi 2006)

Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)

Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)

Maki (TV Dizisi 2005)

Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)

Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)

Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)

Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)

Latif Doğan yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istedi Ünlü şarkıcı Latif Doğan’ın daha önce ameliyat olan annesi Ayşe Doğan, yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı, “Durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm: ‘Yallah Şoför’ şarkısının sahibi ve söz yazarı Muhammed Ahmed Erbilli hayatını kaybetti İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçının seslendirdiği eserlerin sahibi söz yazarı ve Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçıdan gelen acı haber tüm sevenlerini ve müzik camiasını hüzne boğdu.