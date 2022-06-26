Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü oyuncu Zafel Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober’ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

62 yaşında hayata gözlerini yuman Osman Wöber, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşi olan ünlü isim, Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber 27 Şubat 1960'da Ankara'da doğdu. Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen olan Osman Wöber Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

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