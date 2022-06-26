Türkiye Gazetesi

Bodrum'da çıktığı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle ses sisteminin kapatılması üzerine çıplak sesle konser veren Mahsun Kırmızıgül, “Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar” diye serzenişte bulundu. Ünlü türkücünün sonrasında yaptıkları ise onu izlemeye gelenlerin beğenisini topladı ve solanda alkışlar koptu. Mahsum Kırmızıgül, önceden planlanan konseri için Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak’a gitti. 53 yaşındaki türkücü sahneye çıktı, tam şarkılarını seslendirmeye başlayacaktı ki ender görünen bir olay yaşandı. Mekanın ses sistemi ruhsatı olmadığı için kapatıldı.

MAHSUM KIRMIZIGÜL KONSERE ÇIPLAK SESLE DEVAM ETTİ

Konserine çıplak sesle devam eden Mahsum Kırmızıgül, eserlerini de sahneden değil hayranlarının arasında gezerek sesslendirdi. Mahsum Kırmızıgül konserinde kimseden ücret alınmayacağını da açıkladı.

YAŞANAN OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

16 yıl sonra Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür.” diye konuştu.



Eşine dehşeti yaşatmıştı: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile 5 yıllık eşi Seval Bazencir’in kapısına baltayla dayanarak eşine dehşeti yaşatmıştı. Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Bazencir’in 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı: Baltayla kapıya dayandı Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e kabusu yaşattı. Çift arasında arasında kavga çıktı. Seval Bazencir, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Genç kadın, KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırarak hayatını kurtardı.