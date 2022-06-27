Türkiye Gazetesi

Robert De Niro, ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa'dan alan Nobu restoranın Geleneksel Sake Seramonisi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Nobu İstanbul'un davetlisi olarak gelen De Niro, düzenlenen basın toplantısında kendine yöneltilen soruları cevapladı.



De Niro, İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu, daha önce birkaç kez daha İstanbul'a geldiğini ancak ziyaretlerinde yeterince uzun kalamadığını aktardı.

İstanbul'da olmanın harika olduğunu kaydeden De Niro, İstanbul'da bir film projesi olup olmadığına yönelik soru üzerine, şu anda böyle bir planının olmadığını ancak çalışmayı sevdiği yönetmenlerden biri İstanbul'da çekilecek bir film senaryosuyla gelirse zevkle oynayabileceğini söyledi.



Robert De Niro, İstanbul'da en sevdiği yerin halı satılan çarşılar olduğunu dile getirerek, "Çok etkileyiciydi. Kızımı oraya götürmeyi istiyorum" diye konuştu.

“GELMEDEN ÖNCE BİRKAÇ TÜRK FİLMİ İZLEMİŞ OLMAYI İSTERDİM”

Türk sineması hakkında bir fikri olmadığını ifade eden 78 yaşındaki De Niro, bu konudaki soruya cevap veremeyeceğini belirtti.



De Niro, "Türk filmi izlemedim. Hatta son dönemde film izlemiyorum. Buraya gelmeden önce birkaç Türk filmi izlemiş olmayı isterdim ancak üzgünüm, izlemedim" dedi.

“BURASI FİLM YAPMAK İÇİN HARİKA BİR YER”

İstanbul'un Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren coğrafi yapısına dikkati çeken De Niro, şunları söyledi:



"Burası film yapmak için harika bir yer. Sadece bir hikaye gerek. Zor olan kısım bu. Şehir harika ve çok büyük. Çok büyük bir şehir. 20 yıl önceki ziyaretimde, buranın ne kadar büyük olduğu aklımda kalmış. Aracı sürüyorsunuz ve asla (yol) bitmiyor. Bugün havaalanına indiğimde de yine çok büyük olduğunu düşündüm. Her yerde olduğu gibi burada da anlatılması gereken büyük hikayeler var. Bu şehrin bir büyüsü var."

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