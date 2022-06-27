Türkiye Gazetesi

“Dominant teyze Gönül” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeyno Günenç, baba acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun babası, yaşama gözlerini yumdu. Ünlü isim, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

"SEN HARİKA BİR BABA OLDUN BİZE"

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Günenç, altına şu notu düştü:

“Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik. Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim. Cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı mezarlığı’na defnedilecektir.”

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına Tamer Karadağlı, Behzat Uygur, Çiçek Dilligil, Pınar Altuğ gibi pek çok isim baş sağlığı mesajı yazdı.

Latif Doğan yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istedi Ünlü şarkıcı Latif Doğan’ın daha önce ameliyat olan annesi Ayşe Doğan, yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı, “Durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

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