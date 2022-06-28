Türkiye Gazetesi

Son dakika… Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşilçam’ın unutulmaz ismi bugüne kadar sayısız filmde oynadı. Yüzlerce filmde rol alan oyuncu Malkoçoğlu, Battal Gazi, Köroğlu gibi filmlerle zorlu sahnelere imza attı.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARTKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın gerçek 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır’dır. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın en önemli isimlerindendir. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti. Bu da bazen ölümlerden dönmesine neden oldu. İşte Cüneyt Arkın’ın yaşadığı 16 sakatlık.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti... Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş - Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. Tüm müdahalelere rağmen usta sanatçı kurtarılamadı.