Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü oyuncunun 24 Ocak’ta vefat eden Fatma Girik'in ölümünün ardından ağlayarak söyledikleri sözler yeniden gündeme geldi.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ

Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

"FATMA’M BEKLE BENİ ORADA GELİYORUM”

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında 24 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Covid-19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ünlü sanatçının ölümünün ardından Arkın, Fatma Girik için, “Nasıl dayanırım ben bu acıya ben! Sen ne yiğit insandın. Ne kadar alçak gönüllü, ne kadar zariftin. Dosttun, ne güzel mavi mavi bakardın. O bir Anadolu anasıdır o. Ah! Ah! Fatma’m bekle beni orada bekle geliyorum” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında, neden öldü? Cüneyt Arkın’ın biyografisi… Usta sanatçı Cüneyt Arkın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın ysta ismi hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Cüneyt Arkın'ın yaşama gözlerini yumduğu açıklandı. Vefat haberi usta ismin sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Cüneyt Arkın hakkında merak edinilenler…