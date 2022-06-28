Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti.



Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM NEDENİ

Usta isim Cüneyt Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.



Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Siyasilerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Arkın'ın vefatıyla ilgili siyasilerden de peş peşe taziye açıklamaları geldi. "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." dedi.

Sanatçılardan Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları… ‘Türk sineması bir çınarını kaybetti’ Usta sanatçı Cüneyt Arkın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Cüneyt Arkın'ın yaşama gözlerini yumduğu açıklandı. Cüneyt Arkın’ın vefatı ünlü isimleri de hüzne boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi. İşte Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları...

Cüneyt Arkın ağlayarak Fatma Girik'e seslenmişti: 'Bekle beni geliyorum' Yeşilçam’ın usta ismi dün gece kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sinema oyuncusunun 24 Ocak'ta vefat eden Fatma Girik'in arkasından ağlayarak söylediği sözler gündem oldu. Arkın, Girik vefat ettiğinde "Ah! Ah! Fatma’m bekle beni orada bekle geliyorum" demişti.