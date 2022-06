Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı. 74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı.

Nil Burak’tan endişe veren bir haber daha geldi. Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı şimdi de koronavirüse yakalandı.

“BOĞAZIMDA BİR ÇATAL VAR SANKİ”

Hastalığı ağır atlattığını belirten Burak, “Sesim çok kötü oldu. Korktum. Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum. Allah'tan ateşim yok. İyi olmaya çalışıyorum” dedi.

NİL BURAK KİMDİR?

Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde doğdu. Ünlü sanatçı, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs, Lefke’de dünyaya geldi.

Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan ismin müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başladı. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nil Burak amatör olarak ilk defa burada sahneye çıktı.

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konser veren Nil Burak, pek çok ülkede konser verdi.

Ünlü isim 32. sanat yılı olan toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak"ı piyasaya sürdü.

Yeşilçam'a kendi tarihini hatırlattı! Usta jön Cüneyt Arkın'a veda... Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın ardında kırılmalarla dolu enteresan bir hayat hikâyesi kaldı... Onun sinemada bıraktığı en büyük iz ise Türkiye’ye Osmanlı tarihini hatırlatan filmleriydi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan kötü haber Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi. Türk Sanat müziğinin yaşayan efsanesi Abacı’ya alzheimer teşhisi konulduğu iddia edildi. Bu haber sanatçının sevenlerini derinden üzdü.