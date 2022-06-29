Türkiye Gazetesi

Eurovision Şarkı Yarışması’nda 2016 yılında birinci olan ve Atlantik Konseyi’nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sevilen şarkılarını Antalya’da savaş mağduru çocuklar için seslendirdi. Türkiye’de bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Jamala, hediye edilen 3 Bayraktar TB2 için de teşekkür etti.

KONSERDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Antalya Açık Hava Tiyatrosu, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için söylenen şarkılarla yankılandı. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde düzenlenen konserde önce Ukraynalı çocuklar dans gösterisi yaptı, ardından 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olan ve Atlantik Konseyi’nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser ile Antalya’da farklı otellerde kalan 1500’e yakın refakatsiz Ukraynalı çocuğa hem moral hem dayanışma ortamı oluşturulması hedeflendi. Ukraynalı şarkıcı Jamala müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Konser sırasında bazı izleyiciler ise savaş sahnelerinin gösterildiği esnada gözyaşlarını tutamadı. Konser öncesinde Antalya Ukrayna Konsolosu Emir Rustamov, şarkıcı Jamala, Savaşsız Çocukluk Projesi Kurucusu Ruslan Shostak ve SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak bir basın toplantısı düzenledi.

“TÜRKİYE'YE GELEN UKRAYNALI SAYISI 145 BİN CİVARINDADIR”

Toplantıda konuşan SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, “2022 yılının Şubat ayında başlayan Ukrayna’daki savaş nedeniyle milyonlarca kişinin farklı ülkelere akın etmesi sonucu dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısı 100 milyon kişiyi aştı. Bu da dünyadaki her 78 kişiden birinin zorla yerinden edildiği anlamına gelmekte. 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Ukrayna’yı terk eden kişi sayısı 21 Haziran itibarıyla 8 milyonu geçti. UNHCR verilerine göre, ülkelerindeki savaştan Avrupa ülkelerine geçiş yapan Ukraynalı sayısı 5.2 milyona ulaştı. Savaş nedeni ile milyonlarca kadın çocuk ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. BM verilerine göre Türkiye’ye gelen Ukraynalı sayısı 145 bin civarındadır. Türkiye’ye gelen Ukraynalılar ağırlıklı olarak Edirne, Kırklareli, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Bursa’da yaşamakta. Antalya’nın en yüksek Ukraynalı nüfusa ev sahipliği yapan şehir olmasının nedeni ise burada zaten var olan bir Ukraynalı nüfus olması ve Ukraynalıların turizm nedeniyle Antalya’yı daha önceden bilmeleri” açıklamasını yaptı.

“JAMALA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SANATÇI”

Antalya Ukrayna Konsolosu Emir Rustamov ise konuşmasında, “Antalya’da Jamala hanımla tanışmak ve Ukrayna’yı burada temsil etmek benim için onurdur. Çocuklar için bir konser düzenlemek güzel bir şey. Konsere destek veren herkese teşekkür ederim. Jamala bizim için çok önemli bir sanatçıdır. 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda kazandığı şarkı Kırım dilindeydi. Bu yüzden Jamala hanımı Türkiye’de ve Ukrayna’da saygı duyup önem veriyorlar. Konsere katılacak olan kişilerin konserden keyif alacaklarını düşünüyorum. Yetim çocuklara yardım etmiş olacaklar” sözlerine yer verdi.

“TÜRKİYE'YE DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM”

Şarkıcı Jamala ise Antalya’ya konser için ilk defa geldiğini ifade ederek, “Misafirlik için teşekkür ederim. Dün Ukrayna’dan Antalya’ya gelen çocukların yaşadığı yerde bulundum. Onlara ne kadar büyük değer verildiğini gördüm. Bu 4 ay boyunca dünyanın birçok ülkesinde bulundum Ukrayna’ya yönelik destekler çok önemlidir. Türkiye’ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Askeri yardımı için de özellikle teşekkür ederim. 3 tane Bayraktar hediye etti. Bu terörü yaşayan ailemde 4. nesil kadınım. Bugün günümüzde bombalanmalar ve terör Rusya tarafından yapılıyor ve devam ediyor. Hepimiz insanız. Bugün konserde elde edilecek olan paraların çocuklara gidecek olması beni mutlu ediyor. Benim kardeşim de 14 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Ne kadar değer verildiğimi hissediyorum” dedi.

Ukraynalı şarkıcı Jamala, Emine Erdoğan'a övgüler yağdırdı Ukraynalı şarkıcı ve 2016 Eurovision birinci Jamala, Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftara katıldı. Şarkıcı, "Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Jamala: Türkiye’nin bir parçası gibiyim Ünlü şarkıcı Jamala, "Başka bir ülkeye gitmeyi düşünmedim bile. Kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissediyorum" dedi.

Türkiye’ye sığınan Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı Eurovision'da atalarının Sovyet Rusya tarafından sürgün edilmesini anlatan şarkısı ile birinci olan Ukraynalı sanatçı Jamala, aynı acıları kendi de yaşadı. Rusya yüzünden iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığınan Jamala "Bizi Türkler kurtardı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.