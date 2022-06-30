Türkiye Gazetesi

Dominik'te 15 Ocak’ta başlayan Survivor All Star 2022’nin finaline saatler kaldı. Büyük macera İstanbul’da son bulacak ve şampiyon belli olacak. Dün akşam son 4’e kalan Ayşe, Adem, Batuhan ve Nisa Dominik’ten İstanbul’a geldi. Survivor finale kim elendi sorusu programın sonlarına doğru belli oldu.

YARI FİNALDE İLK ELENEN KİŞİ AYŞE OLDU

Acun Ilıcalı’nın sunumuyla TV8’de ekranlara gelen Survivor'da yarı finalde elenen isimler açıklandı. Tersane İstanbul’da gerçekleşen yarı finale aileler ve seyirciler katıldı. Canlı olarak yayınlanan yarı finalde SMS oylaması sonucu ilk elenen isim Ayşe oldu. Yarışmayı 4. olarak sonlandıran Ayşe, “İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim” dedi.

İKİNCİ FİNALİST VE ELENEN BELLİ OLDU

Survivor All Star’da son 3’e kalan isimler Batuhan, Adem ve Nisa arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Oylama sonucunda yarı finalde son ikiye kalan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu açıkladı. Batuhan Karacakaya ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada 3. olan yarışmacı Batuhan Karacakaya veda konuşmasında "Oy atan herkese teşekkür ederim, Güzel bir hikayeydi ama noktaladık burada. Canınız sağolsun. Her zaman hakeden kazansın dedim. Demek ki benden daha çok hakedenler var. Halkımızın takdiri tabii ki. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

ŞAMPİYON BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Yaklaşık 6 ay önce ekran macerasına başlayan Survivor All Star 2022’şampiyonu bu akşam belli olacak. Büyük finalde Adem ve Nisa SMS oylamasına kalacak. 2 yarışmacı arasından şampiyon belli olacak. Yarışmanın finali TV8 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

Survivor’da şampiyonluk adayıydı, finale günler kala elendi TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’d2 adım adım sona yaklaşılıyor. 30 Haziran’da şampiyonun belli olacağı yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. Survivor’da şampiyonluk adayı olan Nagihan gün akşam eledi. Başarılı yarışmacı veda konuşmasında ise “Büyük mücadeleler verdim. Keşke finali, sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş” dedi.

Survivor All Star 2022’de sona gelindi: Acun Ilıcalı canlı yayında final tarihi açıkladı TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star’da adım adım sona yaklaşılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dün yaptığı canlı yayında yarışmanın final tarihini açıkladı. Yarışmanın bitmesine sayılı günler kala Hikmet, Adem, Nisa, Batuhan, Nagihan ve Ayşe’nin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Bu 6 isimden 2 kişi daha Dominik’te hayallerine veda edecek. Geriye kalan 4 isim ise İstanbul’da yapılacak büyük final için gelecek. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman? Survivor All Star 2022 finali ne zaman yapılacak? İşte Acun Ilıcalı’dan canlı yayında açıklamalar…

Survivor All Star’da elenen isim belli oldu! Nisa ismi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldu Survivor’da büyük finale sayılı günler kala adaya şaşırtan isimler veda ediyor. Avatar Atakan’dan sonra Survivor’a Ogeday Girişken veda etti. Acun Ilıcalı’nın veda eden ismi açıklamasının ardından Nisa gözyaşlarına boğuldu.