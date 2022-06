Türkiye Gazetesi

Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Türk sinemasının efsane ismi için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın ailesi ve yakınları tarafından sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınmıştı. Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

"CENNETİ BİLE VATAN YAPACAK ADAMLAR"

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, babasına veda konuşmasına herkesi ağlattı. Arkın konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile… Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş… Bugünü organize eden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için sizler için, onu seven sayan milyonlar için. O hayatında hep ‘milletim’ dedi ‘halkım’ dedi ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç baktığım her yerde o var”

"BÖYLE İNSANLARA AĞLAMAK DEĞİL, DESTAN YARAŞIR"

Arkın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Başım belaya girdiğin de yine o var. Bana ‘oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol’ derdi. Dini, dili ırkı meshepi rengi politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize. Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm 'Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır.”

