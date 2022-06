Türkiye Gazetesi

84 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Arkın'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Usta oyuncunun tabutunun başına gelen hayranları gözyaşlarını tutamadı. Sevenleri tabutun başında Arkın için dualar etti.

“BÖYLE İNSANLARA AĞLAMAK DEĞİL, DESTAN YARAŞIR”

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende duygusal bir konuşma yaptı. Dakikalarca ayakta alkışlanan Arkın şunları söyledi:

“Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş. Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için sizler için. Onu seven sayan milyonlar için. O hayatında hep ‘milletim’ dedi, ‘halkım’ dedi, ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum. Gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Başım belaya girdiğinde yine o var. Bana ‘oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol’ derdi. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın; ne mutlu bize! Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra, zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm. ‘Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır” şeklinde konuştu.

“BİZE DÜŞEN ONUN ESERLERİNİ YAŞATMAK”

Oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ise şöyle konuştu:

“Ailemiz çok güzel bir aile birbirini seven sayan ve kollayan bir aile. Büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Temelimiz bizi eğiten, bize öğretmen olan babamız. Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu yaşamış. Anneme hep şöyle derdi ‘Betül sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin', Murat’a 'santranç oynarken beni yine yendin oğlum' derdi. Bana gelince ‘ne güzel gözlerin var, dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun’ derdi. Küçüktüm bir röportajında 'çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz' diye sormuşlardı. Şu cevabı verdi: Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum anlayamamıştım, iyi insan nedir? nasıl olunur? diye. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Mütevaziliği, iyilerin hep kazandığını, kötülerin kaybettiğini öğrendim. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı, bütün bedeninin ruhunun bana geçtiğine inanıyorum. Bir makalede şöyle diyordu 'hayatı yaşamak cesaret ister'. Yaşam cesaretinin ta kendisiydi o. Bize düşen de onun eserlerini yaşatmak, ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cüneyt Arkın’a oğlundan ağlatan veda: Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır 84 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende oğlu Murat Arkın gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulandıran bir konuşma yapan Arkın’ın “Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır” sözleri dakikalarca alkışlandı.

Ölüm haberiyle tüm Türkiye’yi yıkan Cüneyt Arkın’ın vasiyeti ortaya çıktı: Beni anne ve babamın… Dün gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı. Atlara olan ilgisi ile tanınan Arkın, katıldığı bir programda, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçılardan Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları… ‘Türk sineması bir çınarını kaybetti’ Usta sanatçı Cüneyt Arkın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Cüneyt Arkın'ın yaşama gözlerini yumduğu açıklandı. Cüneyt Arkın’ın vefatı ünlü isimleri de hüzne boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi. İşte Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları...