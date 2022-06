Türkiye Gazetesi

Dominik'te 15 Ocak’ta başlayan Survivor All Star 2022’nin finaline kalan son 2 isim Adem ve Nisa Dominik oldu. Son oylamada sms oyşarının çoğunluğunu alan Nisa Bölükbaşı şampiyon oldu.

İKİNCİ FİNALİST VE ELENEN BELLİ OLDU

Survivor All Star’da son 3’e kalan isimler Batuhan, Adem ve Nisa arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Oylama sonucunda yarı finalde son ikiye kalan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu açıkladı. Batuhan Karacakaya ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada 3. olan yarışmacı Batuhan Karacakaya veda konuşmasında "Oy atan herkese teşekkür ederim, Güzel bir hikayeydi ama noktaladık burada. Canınız sağolsun. Her zaman hakeden kazansın dedim. Demek ki benden daha çok hakedenler var. Halkımızın takdiri tabii ki. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

