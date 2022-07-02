Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen dizilerinden Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin, NBA yıldızı basketbol oyuncusu Cedi Osman Mayıs ayında nişanlanmıştı. Çift dün Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de dünya evine girdi.

Çiftin nikahı aile ve yakın dostları arasında gerçekleşti. Cedi Osman ve Ebru Şahin, davetlilerle Makedon müzikleri eşliğinde gece boyunca dans etti.



Düğünümüz Türkiye'de olacak" diyen Ebru Şahin çıktığı alışveriş turunda görüntülenmiş, “Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz” demişti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacak.

Evlilik yolunda ilk adım: Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı! İşte fotoğraflar... Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift dün akşam gerçekleşen aile arasındaki törenle nişan yüzüklerini taktı. Çift, nişandan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Sevilen dizi Destan’da Akkız karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ebru Şahin, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Aksiyon sahneleri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Ebru Şahin’in estetikli olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun eski fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.