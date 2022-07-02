Türkiye Gazetesi

Merakla takip edilen Survivor All Star 2022’de sona gelindi. Rakiplerini bir bir eleyerek finale kalan Adem ve Nisa arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor All Star 2022'in şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.

ACUN ILICALI’YI HEDEF ALDI

Nisa’nın şampiyonluğu hakketmediğini söyleyen birçok kişi Twitter’dan tepki gösterdi. Survivor’ı Nisa’nın kazanması tam bir Survivor fanatiği olan Demet Akalın’ı da kızdırdı. Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesine sinirlenen ünlü şarkıcı Twitter’dan Acun Ilıcalı’yı hedef alarak paylaşımda bulundu.

“ÇÖP BİR YARIŞMA”

Akalın, paylaşımında “Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde, emekler çöp bir yarışma… Yazık günah” yorumunda bulundu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

Survivor’da Nisa’nın birinciliğine tepkiler büyüyor: Yatarak şampiyon oldu TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’de dün büyük final heyecanı yaşadı. Şampiyon kupasını göğüsleyen isim SMS oylarıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak Nisa’nın şampiyonluğu hakketmediğini söyleyen birçok kişi Twitter’dan tepki gösterdi.

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu belli oldu Merakla takip edilen Survivor All Star 2022’de sona gelindi. Rakiplerini bir bir eleyerek finale kalan Adem ve Nisa arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor All Star 2022'in şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.