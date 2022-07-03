Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlendi. Gelin Sara ilk dansın ardından masasına oturunca çiçekler ile yüzünü kapatarak fotoğrafının çekilmemesini istedi. Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çift düğün günü baba ocağı olan Dursunbey'e geldi. Geleneklere göre yapılan düğüne Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekili Yavuz Subaşı ve çiftin akrabaları katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ve damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu. Pistte ilk dansı yapan genç çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan gelin Sara ise çiçeği ile yüzünü kapattı.