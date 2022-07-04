Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan 2022’de Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlayan Sayan ve Ökten planları iptal olunca lüks bir otelde nikah yaptı. Sayan, geçtiğimiz gün eşinin ailesini memleketinde ziyaret etti.

KAYINVALİDESİ İLE İLK KARE

7. kez nikah masasına oturan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için eşinin memleketi Mersin’e gitti. Sayan, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesi Hicran Ökten ile ilk fotoğrafını yayınladı. Yaşına rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Seda Sayan kayınvalidesi ile paylaştığı fotoğrafa ‘Canım Hicom’ yazdı.

Seda Sayan, eşinin ailesiyle bir de bu fotoğrafı paylaştı.

Seda Sayan ile evli olan Çağlar Ökten saç ektirdi, yorumlar gecikmedi… “Eşini de estetiğe alıştırdı” Ünlü sanatçı Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Attıkları her adımla çok konuşulan çift son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti. Yaptırdıkları estetiklerle sık sık haber olan Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşine saç ektirdi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar sonrası kullanıcılar, “Eşini de estetiğe alıştırdı” tarzında yorumlar yaptı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten'in doğum gününe özel paylaşım: Ömrüme hoş geldin Ünlü şarkıcı Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’in doğum gününü kutladı. Ökten’in doğum gününe özel paylaşım yapan Sayan, eşine “İyi ki doğmuşsun... Ömrüme hoş geldin sevgilim” sözleriyle seslendi.

Anne oğul küslüğü bitti mi? Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Çiftin nikahlarına yakın dostları katılırken Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in törende olmaması dikkat çekmişti. Tüm bu olanlardan sonra Engin, sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımı yaptı ancak paylaşımda herhangi bir notun olmaması dikkat çekti.