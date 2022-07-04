Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Kongresi dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. HDP konferans sonrası danışma kurulunu da açıkladı. Teklif götürülen 43 isimden bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Listede oyuncu Kerem Fırtına’nın bulunması da dikkat çekti.

OYUNCU KEREM FIRTINA HDP DANIŞMA KURULU’NA GİRDİ

Danışma Kurulu’nda Ahmet Telli, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci gibi isimler yer aldı. Kerem Fırtına da HDP’nin kritik listesine girdi. Ünlü oyuncu Twitter’da gündem oldu.

BAŞAK DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakteriyle adından söz ettiren ve Kiralık Aşk, Karadayı gibi birçok projede yer alan Kerem Fırtına geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Sinema Buluşması’na katılmıştı. Fırtına, bu buluşmada tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu o fotoğrafı "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notuyla paylaşmıştı.

Kerem Fırtına: En büyük hayalim başbakan olmaktı “Siyasal Bilgiler okudum. Politikacı olmak değil mevzu, siyaset hep hobimdi benim. Politikaya girer miyim; o da hiç belli olmaz...”

Kerem Fırtına'dan Şebnem Bozoklu'ya darbe Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu ile bir süredir beraber olan Kerem Fırtına, çapkınlık yaparken yakalandı. Magazincilere "fotoğrafları silin, yanarım, biterim" diye yalvardı.