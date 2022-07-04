Türkiye Gazetesi

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas’taki biz dizi konser programını son anda iptal etmiş ve ABD’deki hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 34 yaşındaki şarkıcı, BBC Radio 4'te Desert Island Discs programına iptalin gerekçelerini açıkladı.

Hayranlarının hayal kırıklığını anladığını, kendisinin de iptal sebebiyle 'yıkıldığını' ifade eden Adele, iptal kararını gösterinin 'yeterince iyi' olmaması sebebiyle aldığını, kararından pişman olmadığını söyledi.

"BENİ SATIN ALAMAZSINIZ"

Grammy ödüllü şarkıcı, "Beni satın alamazsınız. Beni hiçbir şeyle satın alamazsınız. Sadece mecbur olduğum, insanları yüzüstü bırakmamak ya da yığınla para kaybetmemek için gösteri yapmayacağım" dedi.

Adele’in Caesars Palace Colosseum’da ilki 21 Ocak’ta olmak üzere 16 Nisan’a kadar toplam 24 konser vermesi bekleniyordu. Organizatörler iptalin 'sanatçı kaprisi' sebebiyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Özellikle ses sistemleri olmak üzere konserlerinde aşırı titizliğiyle tanınan Adele, daha önce de bazı canlı performanslarını iptal etmişti.

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