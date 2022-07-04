Türkiye Gazetesi

82 yaşındaki Pacino’nun yaz günü palto giydiği dikkat çekti. Baba ve Scarface filmlerinin yıldızı, pizza yerken siyah gömlekli Stallone ile hararetli bir şekilde sohbet etti.

9 kere Oscar’a aday gösterilen Pacino, “Scent of a Woman” filmindeki rolüyle 1993'te En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

Rocky ve Rambo filmleriyle meşhur Stallone da iki kez oyunculuk ve bir kez senaryo olmak üzere Oscar’a üç kez aday gösterildi.

Sylvester Stallone’nin servet değerindeki yeni evi: Büyüklüğü de fiyatı da dudak uçuklattı Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Adele’e Beverly Park malikanesini satan aktör Sylvester Stallone, kendisine servet değerinde yeni bir ev aldı. 18.2 milyon dolarlık malikane, 10 bin metrekareden fazla yaşam alanına sahip.

Sylvester Stallone, tartışılan ''Ayakta kal'' koreografisini paylaştı... Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı ve tartışmalara neden olan Rocky Balboa koreografisini paylaştı.