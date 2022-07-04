Türkiye Gazetesi

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu’ndan endişelendiren bir haber geldi. 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun eşi hastanelik oldu.



Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu’nun başına kötü bir olay geldi. Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu. Hastaneye kaldırılan kadın ölümden döndü. Tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.

Çift daha önce şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ile 2017 yılında gündeme bomba gibi düşmüştü. Derya Topalığlu şiddet gördüğünü iddia etmiş, kanlar içindeki yüzünün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, "Oturduğum sitenin kafeteryasında, arkadaşlarımla bir masada otururken sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı" demişti. 'Uzaylı' lakaplı türkücü ise yaşananların bir kaza olduğunu savunmuştu.

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu tehlikeyi atlattı Dün Demet Akalın ile Alişan'ın sabah programına konuk olduktan sonra çekim sonrası kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu’na kalp krizi tespiti konularak anjiyo yapıldı.

Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına bugün konuk olan Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi.