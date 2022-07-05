Türkiye Gazetesi

“Seyyar saray”ı King Kong Production Vehicles firması imal etti. ABD’de önde gelen lüks motor-ev üreticilerinden biri olan firmanın yıldızlardan Leonardo Dicaprio gibi çok sayıda müşterisi var.

Pitt’in motor-evi 15 metre uzunluğunda. Ev gibi döşenen araçta en iyi deri, ahşap ve granit malzemeler kullanıldı.



Araçta sadece birinci sınıf mutfağın maliyeti 60 bin dolar. Brad Pitt'in yatak odasında yüksek kaliteli ses sistemiyle dev bir düz ekran TV var. Ebeveyn banyosunda ise kapı çerçevesi, musluk ve duş başlığı altın.

Brad Pitt'ten şaşırtan itiraf: Bir yıl boyunca hazine aradım Hollywood yıldızı Brad Pitt şaşırtan bir itirafta bulundu. ABD'li aktör, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını söyledi.

Brad Pitt, ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıttı Amerikalı oyuncu ve yapımcı Brad Pitt, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, pandemi sebebiyle ekonomik güçlüğe düşenlere kamyondan yiyecek dağıtırken görüntülendi.