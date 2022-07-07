Türkiye Gazetesi

'Godfather' (Baba) filmindeki Sonny Corleone karakterine hayat veren James Caan'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Amerikalı aktör, 1970'ler boyunca Hollywood'un aranan isimleri arasında başı çekiyordu. Caan, 2000'li yıllara kadar aktörlük yapmaya devam ederken kariyerinde Oscar, Emmy ve dört Altın Küre Ödülü'ne değer görüldü.

Bodrum’daki kazada erkek arkadaşı hayatını kaybetmişti… Ünlü model Yazmin Oukhellou’nun sağlık durumu hakkında açıklama Jake Robert Mclean Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz gün kaza geçirmişti. Kazada Mclean hayatını kaybederken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralanmıştı. Model ve oyuncu Yazmin Oukhellou’nun sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Armağan Çağlayan acı haberi duyurdu: Ünlü senarist Gamze Özer hayatını kaybetti Sihirli Annem başta olmak üzere Acemi Cadı, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği gibi fenomen dizilerin başarılı senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Armağan Çağlayan “İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze…. Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı” ifadelerine yer verdi.