Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın merhum eşi Yılmaz Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz kasım ayında nişanlanmıştı. 26 yaşındaki Zafer bir ay önce askere gitmişti.

ASKER OLDU

Perihan Savaş, bedelli askerlik için oğlunu İskender’a göndermişti. Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından "Uğurluyoruz askerimizi" notuyla paylaşmıştı.

“ALLAH TÜM ASKERLERİMİZİ KORUSUN”

Askerlik görevini tamamlayan Savaş Zafer'i almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, yemin töreni sonrası oğluna kavuştu. Oğluna sarılıp hasret gideren ünlü oyuncu o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Videosunu sosyal medyadan paylaşan oyuncu gönderisine “Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun” notunu düştü.

30 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı! Perihan Savaş performansıyla kendine hayran bıraktı O Ses Türkiye dün akşam birbirinden özel isimleri konuk etti. 30 yıl sonra ilk kez sahneye çıkarak şarkı söyleyen Perihan Savaş, performansıyla kendine hayran bıraktı. Stüdyodakiler Savaş’ı ayakta alkışladı.

Perihan Savaş’tan duygulandıran sözler: “Sözün bittiği yerdeyim” Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş, 25 yıl önce vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile andı.