Türkiye Gazetesi

Sevilen oyuncu Erkan Petekkaya, yeni dizisi ile sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde sevilen oyuncunun kalp krizi geçirdiği iddia edilmiş, bu haber yalanlanmıştı. Ekranların en çok aranan isimlerinden olan Petekkaya, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'O Kız' dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Petekkaya'nın ters köşe bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak olması ise şimdiden seyircileri heyecanlandırdı. Hazırlıkları devam eden 'O Kız' dizisinde Kadir karakterini canlandıracak olan Petekkaya, 45 yaşında birisi olacak ama dünyayı algılama seviyesi 5 yaşındaki bir çocuğun saflığına eş değerde olacak.

Sırma Yanık'ın hikayesini yazmakta olduğu 'O Kız' dizisinin yönetmenliğini ise Özlem Günhan üstleniyor.

ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı final yapıyor! ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizi 5. bölümde ekran macerasına son verecek.