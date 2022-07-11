Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada dolanan 'Killa Hakan öldü mü' 'Killa Hakan sağlık durumu' gibi aramaların ardından sevenleri ünlü ismin nasıl olduğunu merak ederken, rapçi dostu Massaka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevilen şarkıcının sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Massaka, yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra iyileşme gösteren ve normal odaya çıkan Killa Hakan’ın fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ünlü rapçinin sağlık durumu iyiye gidiyor.

“DUALARIMIZ KABUL OLDU”

Ünlü rapçinin hastane odasından fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan yakın arkadaşı Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” dedi.

Yoğun bakımdaki Killa Hakan’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Azer Bülbül detayı kahretti Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Killa Hakan adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Durmuş’un yoğum bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Sağlığıyla ilgili zor günler geçiren Durmuş'un gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ölüm kalım savaşı veren Killa Hakan'ın fotoğrafındaki o detay yürek burktu.

Killa Hakan yoğun bakımda! Massaka sağlık durumunu açıkladı: Ölüm kalım savaşı veriyor Killa Hakan adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Durmuş, sağlığıyla ilgili zor günler geçiriyor. Sosyal medyada dolanan 'Killa Hakan öldü mü' 'Killa Hakan sağlık durumu' gibi aramaların ardından sevenleri ünlü ismin son durumunu merak ederken, rapçi dostu Massaka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu ve ölüm kalım savaşı verdiğini açıkladı.