Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı ‘Teşkilat’ geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Dizinin sevilen karakteri Serdar’ı üstlenen Çağlar Ertuğrul’un diziye veda ettiği ortaya çıktı.

“SEVGİLİ ÇAĞLAR ERTUĞRUL’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ”

Dizinin yapım şirketi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrılığı doğruladı. Twitter'dan açıklama yapan Tims&B Prodüksiyon, şu ifadelere yer verdi:

“Teşkilat dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca ‘Teşkilat’ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul’a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat’ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir.”

ÜNLÜ OYUNCU ÇEKTİĞİ VİDEOYLA AÇIKLADI

Diziden ayrıldığı yönündeki haberlerin gündem olmasının ardından Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından bir video çekerek hayranlarına seslendi. Bu bilgiyi kendisinin vermek istediğini ancak haberlerin hızlıca yayıldığını belirten ünlü oyuncu “Veda mesajlarımızın zamanı kaydı” şeklinde konuştu.

Teşkilat dizisi oyuncusu imaj değiştirdi, son haline yorum yağdı TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun fotoğrafının altına birçok yorum geldi. Bazı kişiler ünlü oyuncunun son halini beğenirken bazıları ise yakışmadığını belirtti.

Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul hastaneden fotoğraf paylaştı, hayranlarını korkuttu TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul hayranlarını korkuttu. Sosyal medya hesabından hastanede bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, sonrasında sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi.