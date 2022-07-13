Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy’de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

“CANIM EŞİMİN DOĞUM GÜNÜ…”

Ece Erken, kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Duygusal bir mesaj paylaşan Erken, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

“Bugün 13 Temmuz. Canım eşimin doğum günü… Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk. Çok özlüyorum, birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için… Keşke son kez sarılabilseydim. O kadar çok keşkem var ki.., Ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafağımı. İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi, adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafağım. Elbet kavuşacağız.”

Ece Erken'in vefat eden eşinin doğum günü için yaptığı paylaşım...

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü Ece Erken, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatı kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Erken’in bir takipçisi fotoğrafın altına “Ay yeter artık, ilk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var” yazdı. Ünlü sunucu bu yoruma ateş püskürdü.

Reddi miras kararı sonrası Ece Erken’in yeni hamlesi herkesi şaşırttı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin korkunç ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü sunucu reddi miras yaptığını açıklamıştı. Erken’den yeni hamle geldi.

Acısı dinmek bilmiyor! Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım Ramazan Bayramı’nı ailelerinin yanında geçiren ünlü isimlerden peş peşe bayram paylaşımları geldi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle adeta yıkılan Ece Erken’den ise duygusal bir paylaşım geldi. Instagram üzerinden ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Ece Erken, "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" diyerek üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.