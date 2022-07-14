Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmacı arasında yaşanan diyalog güldürdü.

OTURACAĞI KOLTUĞU KARIŞTIRDI

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Enes oturacağı koltuğu karıştırdı. 19 yaşındaki yarışmacı stüdyoya girdiğinde heyecanla Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine oturdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU’NDAN GÜLDÜREN TEPKİ

Enes’in koltukları karıştırması üzerine ayakta kalan ünlü isimden tepki gecikmedi. İmirzalıoğlu esprili bir şekilde “Yarışmayı sunmaya niyetlendin herhalde?” diye sordu. Bunun üzerine yarışmacı durumu düzeltmeye çalışarak “Yerinizde gözüm yok yanlış anlamayın. Allah inşallah onu da nasip eder” dedi. İmirzalıoğlu ise “Estağfurullah, yanlış anlamadım” diye karşılık verdi.

Yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu arasında yaşanan bu diyalog hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya sürükledi.

Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu’nu tanımayan yarışmacı pes dedirtti Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Çağla Kaymak isimli yarışmacı ‘Kenan İmirzalıoğlu’ ile ilgili bir soru karşısında verdiği ilginç cevapla şoke etti. Karşısında sunucuyu tanıyamayan yarışmacı, “Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadım” diyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Çıkan soru şaşkına çevirdi… Kenan İmirzalıoğlu gündem oldu! “Helal sana, nasıl da okudun” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan bir soru herkesi şaşkına çevirdi. Son bölümde yayınlanan telaffuzu zor soruyu başarılı sunucu bir çırpıda okuyunca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada “Helal sana Kenan, nasıl da okudun” tarzında yorumlar yapıldı.