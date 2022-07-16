Oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaştı.
Akasya Durağı, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları gibi projelerde rol alan ve Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakterine hayat veren Melek Baykal, takipçilerini geçmişe götürdü.
NOSTALJİK PAYLAŞIM
67 yaşındaki oyuncu, eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.
Sevilen isim Instagram hesabından 19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Güzelliğiyle dikkat çeken Baykal, paylaşımının altına “Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samimle dans ediyoruz” yazdı.
Mesajlı taciz Melek Baykal’ı korkuttu
Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Melek Baykal, telefonuna mesajlar atarak kendisini rahatsız eden Elif C. adlı kişiden şikâyetçi oldu.
Ünlü oyuncu Melek Baykal hastaneye kaldırıldı Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum’da bel fıtığı patlaması sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.