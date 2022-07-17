Türkiye Gazetesi

Sibel Can konserinde protokol üyeleri sahneye çıkmak istedi ancak korumalar izin vermeyince konserde tansiyon yükseldi. Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda turnesi dahilinde Sibel Can seyirciler ile buluştu. Konsere ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK VERMEK İSTEDİ

Konserde iddialara göre, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te verdikleri konser için Sibel Can’a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi. . İddiaya göre, bu istek koruma ekibine ve görevlilere iletildi.

GÖREVLİLER İZİN VERMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Talep görevliler tarafından reddedilince Başkan Selman Hasan Arslan ve belediye yetkilileri ile konser görevlileri arasında bir sözlü tartışma yaşandı. Başkan Arslan konser alanını terk etmek isterken, kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin görüntüleri amatör kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞDI

Olayların yatıştırılmasının ardından Sibel Can tekrar sahneye çıkarak konserine devam etti. Yaşanan arbede sonrasında amfi tiyatroya çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sosyal medyada birçok kişi yaşanan olaya tepki göstererek, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Sibel Can, ziyaretin perde arkasını anlattı Sanatçılar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip doğum gününü kutlamıştı. Sibel Can, ziyaretin perde arkasını anlattı.

Sibel Can, 3 ülke 8 şehir gezecek ‘Arabesque’ adlı albüm çıkaran , mayıs ayında Avrupa turnesine çıkıyor.

Sibel Can’ın 'Hayat' albümü plak olacak Ünlü sanatçı Sibel Can’ın merakla beklenen 'Hayat' albümü karantina döneminde yayınlandı.