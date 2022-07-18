Türkiye Gazetesi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, hafta sonu ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, hayranları için bir haber bülteni yayımlayarak bir şapelde (küçük bir kilise) evlendiklerini duyurdu. Lopez ilk olarak Nisan ayında aynı haber bülteni ‘On the J Lo’ ile nişanlarını kamuoyuna duyurmuştu.

Lopez ve Affleck imzalı ‘Biz yaptık’ başlıklı haber bülteninde çift, evliliklerine ilişkin şu sözleri söyledi: “Aşk güzel. Aşk naziktir ve ortaya çıktı ki aşk sabırlıdır. Yirmi yıl sabret!"

Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin Cumartesi günü evlendikleri ortaya çıktı ve evlilik cüzdanı dosyasına göre, Lopez, Jennifer Affleck adını aldı. Lopez ve Affleck'in sözcüleri evliliğe ilişkin konuşmadı.

JENNİFER LOPEZ VE BEN AFFLECK’İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck, 2000'lerin başında sevgili oldular ancak nişanlanmalarının ardından ayrıldılar ve farklı kişilerle evlilikleri oldu. Geçtiğimiz yıl Affleck ve Jennifer Lopez yeniden sevgili olduklarını açıklayınca çift ‘Bennifer’ olarak adlandırıldı.

Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlenerek üç çocuk sahibi oldu ve 2018'de Garner ile boşandılar. Lopez ise daha önce 3 defa evlendi; 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ve 2001-2003 yılları arasında Cris Judd ile kısa bir süre evli kaldı. 2004-2014 yılları arasında ise ünlü şarkıcı ve söz yazarı Marc Anthony ile evlendi ve Anthony ile ikiz çocukları oldu.

Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.