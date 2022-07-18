Türkiye Gazetesi

Uzun süredir birlikte olan 47 yaşındaki ünlü şef Arda Türkmen ile 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçtiğimiz Eylül ayında beraberliklerini sade bir nikahla taçlandırmıştı. Ünlü çiftten güzel haber geldi.

BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER

Mutlu çift teknede çekilen bir fotoğraflarına Instagram hesaplarından yer verdi ve altına “Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz” notunu düştü.

Arda Türkmen - Melodi Elbirliler

Fotoğrafın altına yorum yapan pek çok isim çifti tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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