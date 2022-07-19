Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna, 1983 yılında birlikteliğe başlamış, bu birliktelikten ikilinin İdo adında bir oğulları olmuştu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Derya Tuna, yeni yaşını kutladı.

“HEM İDO’NUN ANASI HEM BENİM ANA KRALİÇEMSİN”

57 yaşına giren Tuna’nın doğum gününü ünlü türkücü sosyal medya hesabından kutlamayı ihmal etmedi. Tatlıses, Derya Tuna ile gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak “İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin… İyi bir evlat yetiştirmişsin, çünkü çocuğu yetiştiren anadır, ANA!” notunu düştü.

“İYİ Kİ DOĞDUN ANNEM”

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses de annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Eski bir kareye yer veren İdo, fotoğrafın altına “İyi ki doğdun Annem” yazdı.

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İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya büyük jest Bebek'te ortağı olduğu restoranın açılışını yapan Derya Tuna'ya eski eşi İbrahim Tatlıses, çiğköfteden yapılmış pasta gönderdi.