Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Güzel oyuncu küçük kızıyla birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Amerika’da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner ve eşi ile tatil için Türkiye’ye geldi. Marmaris’te yaptığı tatil keyfine gölge düşen Aksoy, Instagram'dan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

“COVID BENİ DE BULDU”

Instagram’da 170 bin takipçisi bulunan Aksoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aylar sonra yaptığım post bu olmayaydı iyiydi ama sonunda Covid beni de buldu. İlk 2 gün aşırı vücut ağrılı, aşırı baş ağrılı çok zor geçti, 3. gün tünelin ucundaki ışık göründü, bugün 5. gün ve “Sağlıklı olmak ne güzel” modundayım. Bu foto da 14 saatlik uçuşla kızımızı ve beni heyecanla görmeye gelip bu şekilde görebilen sevgilimin gözünden, burada dursun, hayatta asıl nelerin gerçekten önemli olduğunu hatırlatsın. Bu Saadet. Saadet son zamanlarda biraz rahatladı. Eskisi kadar Covid önlemlerine dikkat etmedi. Saadet ve 2,5 yaşındaki kızı Covid kaptı. Siz Saadet gibi olmayın. Sevgiler…”

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