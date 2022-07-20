Türkiye Gazetesi

Uyanış Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Tatlı İntikam, Karadayı, Kızım gibi başarılı dizi ve filmlerde yer alan Leyla Lydia Tuğutlu , geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Tuğutlu, evlendiğini açıkladı.

Alman asıllı Türk oyuncu ve eski Türkiye güzellerinden Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

“TÜRKİYE'DE KUTLAMA YAPACAĞIZ”

Tuğutlu “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Biz o işi hallettik. Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik. Müsait bir zamanda Türkiye'de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok.”

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından düğüne dair herhangi bir fotoğraf paylaşmış değil.

Leyla Lydia Tuğutlu'ya sürpriz teklif Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Leyla Lydia Tuğutlu'nun yıldızı parlamaya devam ediyor.