Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 7 yıldır birlikte olduğu Feyza Çıpa’dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde evlenmişti. Kutsi, “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İkilinin birlikteliğinde magazin kulislerine damga vuran bir gelişme yaşandı. Kutsi’nin eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından şiddete uğradığını açıkladı.

“O MASKELERİN ALTINDA HİÇ BİLMEDİĞİNİZ YÜZLERİ VAR”

Instagram hesabından açıklama yapan Ülker şu ifadeleri kullandı:

“Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var.”

Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le dünyaevine girdi.

Kutsi çocuklarına 8 bin lira nafaka ödeyecek Şarkıcı Kutsi ile iki yıl önce boşandığı eski eşi Sinem Bayraktutar'ın çocuklarının nafaka davası, önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme; ünlü şarkıcının çocuklarına aylık 4'er bin liradan 8 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.