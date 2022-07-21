Türkiye Gazetesi

Birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Tolga Çevik, kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal medya hesabında paylaşan bir kullanıcıyı ihbar etti.

Sabah’ın haberine göre, Tolga Çevik'in T.C. Kimlik numarasını ele geçiren Emir T. isimli bir kullanıcı, telefon ikametgah ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Videoda, Vergi Dairesi’nin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ayrıca hukuka aykırı bir şekilde ünlü ismin ikametgah adresini de ifşa etti.

Çevik’in kişisel bilgilerini açıklayan kişi, kişilerin özel bilgilerine ulaşmak için yol gösterdi. Videodan haberdar olan Çevik, Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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