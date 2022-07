Türkiye Gazetesi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetmişti. Vefat ettiğinde 41 yaşında olan Tektaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

“SENİ ÇOK ERKEN KAYBEDECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

Kardeşinin ölümüyle zor günler geçiren, yengesi ve yeğenlerine desteğini bir olsun esirgemeyen Alişan, kardeşinin ölüm yıldönümünde hüzünlendiren bir paylaşım yaptı. Ünlü isim paylaşımında “Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece 1 kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı, her şey yarım kaldı.”

“SENSİZ TEK BİR SAATİMİZ GEÇMİYOR”

Kardeşine olan özlemini aktaran Alişan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın… Bilmiyorum şu anda nerdesin, bizi görüyor musun, izliyor musun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor. Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırmaya devam ediyorsun beni. Burak ve Eliz de her zaman senin gibi bir amcaları olduğu için gurur duyacak. İşimde, evimde, tatilde, her yerde seninleyim. Bir gün buluşacağız ve sana kavuşacağım. Allah ne kadar ömür verir bana bilmiyorum ama sen rahat uyu, ben nefes aldıkça hep yanlarındayım. Seni çok seviyorum.”

Alişan'ın paylaşımına Çağla Şikel, Melek Baykal, Ece Erken, Demet Akalın gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.

