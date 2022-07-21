Türkiye Gazetesi

Rapçi Murda bir beach clubta hayranları ile bir araya geldi. Konser esnasında bir seyircinin kendisine para atmasına sinirlenen rapçi söyledikleri ile sosyal medyada tepki topladı.

"FAKİR Mİ GÖRÜNÜYORUZ SANA, DANSÖZ MÜYÜZ?"

Murda'nın şarkı söylediği sırasında bir seyirci sahneye para attı. Bunu gören rapçi ise seyirciyi azarlayarak "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" dedi. Murda'nın o görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ünlü rap şarkıcısı Murda gözaltına alındı! Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla tanınan ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan, havalimanında gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü rapçi Murda’nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan 'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, 12 gün önce kucaklarına aldıkları kızı Ayla’yı kaybettiklerini duyurdu.