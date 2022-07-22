Türkiye Gazetesi

ABD’li oyuncu Amber Heard ile eski kocası Johnny Depp arasında uzun süre gündemde olan dava sonulandı. Dava sonucu Heard’ın eski kocası Depp’e 10 milyon dolar ödemesine karar verilmişti. Heard, avukatları aracılığıyla Virginia temyiz mahkemesine yaptığı yazılı bildirimde daha önce verilen kararın bozulması için resmen başvuruda bulunmak istediğini bildirdi.

Oyuncu Amber Heard ile eski kocası Johnny Depp'e 10 milyon doların üzerinde ödeme yapmasını emreden kararına yeniden itiraz ediyor.

Amber Heard adına yapılan bir yazılı açıklamada, “Mahkemenin adil ve hakkaniyetli bir kararı engelleyen hatalar yaptığına inanıyoruz. Adaleti sağlamak için gerekli atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle karara itiraz ediyoruz” denildi.

ABD’li yargıç Penney Azcarate, Amber Heard’ün Johnny Depp’e ödemesi gereken 10 milyon dolar tazminat kararı için yaptığı ilk itirazı geçen hafta reddetmişti. Yargıç, avukatlar tarafından sunulan gerekçelerin geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Heard'ın avukatları, altı haftalık bir duruşmanın hem Heard hem de Depp'in perçinleyici ifadesinin yer aldığı Fairfax ilçe devre mahkemesine belgeler sundu. Belge, Virginia temyiz mahkemesine, Heard'ın kararı temyize götürmeyi planlamasının yanı sıra, Heard'ın kararı iptal etme ve davayı reddetme veya yeni bir duruşma emri verme talebini reddetmek de dahil olmak üzere, yargıcın karardan sonra verdiği kararları bildiriyor.

NE OLMUŞTU?

Johnny Depp, Aralık 2018 tarihinde Washington Post'ta kendisini “aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür” olarak tanımladığı için Heard'a iftira davası açtı. Depp'in avukatları, Depp'in adından hiç söz edilmemesine rağmen, makale tarafından karalandığını iddia etti.

Heard, Depp'in eski avukatının, Depp'in taciz iddialarını alenen bir aldatmaca olarak nitelendirerek onu karaladığını iddia ederek karşı davalar açtı. Jüri, Heard'ın Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.

Cezai tazminat, eyalet sınırı altında 350 bin dolara düşürüldü. Buna karşılık, karşı dava açan Heard'e ise Depp tarafından 2 milyon dolar ödenmesine hükmedildi.

Amber Heard Johnny Depp’e tazminatı ödeyebilmek için kitap yazacak Karalama davasını kaybeden ve eski kocası Johnny Depp’e 8,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amerikalı oyuncu Amber Heard, parayı nasıl ödeyebileceğinin derdine düştü.

Amber Alerts özelliği eklendi: Instagram ana sayfaya kayıp uyarıları düşecek Instagram, ‘Amber Alert’ isimli uyarıları ekleyerek kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak için bir adım atıyor. Söz konusu özellik, Instagram’ın ana şirketi Meta’ya ait bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook’ta 7 yıl önce hayata geçirildi.

Johnny Depp, Amber Heard’e davası sonuçlandı: Jüri kararını verdi ABD’li ünlü aktör Johnny Depp, Amber Heard’e açtığı hakaret davasını kazandı. Böylelikle, Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.