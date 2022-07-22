Ünlü şarkıcı Tarkan’ın ‘Yap Bi Güzellik’ isimli yeni şarkısı yayında… Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.
YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Şarkıcı Tarkan’ın acı günü: Çok sevdiğim bir abimi kaybettik
Ünlü şarkıcı Tarkan bugün altığı bir acı haberle yıkıldı. Tarkan’ın kariyerinin ilk yıllarından bu yana beraber çalıştığı sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti. Tarkan, vefat haberini sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla duyurdu.
Tarkan’ın ‘Geççek’ine Doğuş'tan dikkat çeken hamle: 'Sinirlenme Geçmicek' Kısa bir süre önce ‘Geççek’ klibi ile çok konuşulan Megastar Tarkan’ın ardından Doğuş’un ‘Geçmicek’ adlı şarkısı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Daha çıkmadan sosyal medyada gündem olan şarkı Tarkan'a cevap olarak yorumlandı.