Türkiye Gazetesi

Mart ayında Oscar töreninde sunucu Chris Rock’a sahnede attığı tokat, ünlü aktör Will Smith’in kariyerini olumlu etkilemiş görünüyor. Smith, yılın en yüksek ücret alan ikinci oyuncusu oldu

Olaydan dört ay sonra Smith, Hollywood’da yılın en yüksek ikinci çekini aldı. Variety dergisi, 53 yaşındaki aktöre Apple TV+’da yayımlanacak Emancipation filmindeki rolü için 30 milyon sterlin ödeneceğini bildirdi.

Will Smith, karısı Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesine bağlı alopesi sebebiyle kazıttığı saçlarıyla ilgili şaka yapan Rock'a tokat atmıştı.

Yılın en yüksek kazancı ise 100 milyon sterlini aşan meblağla Top Gun: Maverick filmindeki rolüyle Tom Cruise’da. Variety dergisindeki sıralamaya göre kadınlarda en yüksek kazanç ise Morgot Robbie’de. Robbie, çekilecek Barbie filmiyle 10,5 milyon sterlin kazanacak.

Will Smith, karısı Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesine bağlı alopesi sebebiyle kazıttığı saçlarıyla ilgili şaka yapan Rock'a tokat atmıştı. Smith daha sonra “Çizgiyi aştım. Yanlış yaptım” diyerek özür dilemişti.

Will Smith'in sakandal hareketi cezasız kalmadı: Oscar’dan 10 yıl men edildi Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Oscar'a tokadıyla damga vuran Will Smith Akademi'den istifa etti Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması olay olmuştu. Tokat skandalı sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Polis Will Smith'i tutuklamak için Oscar töreninde hazır bekledi! Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polisin geldiğini ve şikayetçi olunması durumunda işlemlere başlamak için hazır olunduğunu açıkladı.